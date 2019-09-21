«Шеффилд» набрал незаслуженные очки в матче против «Эвертона»
Лондон, 21 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. 21 сентября в городе Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк» в рамках 6-го тура АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «клинков».
Лучшим игроком матча с оценкой 7.85 стал 25-летний английский опорный полузащитник Джон Лундстрам, отдавший 1 голевую передачу и совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 75%.
«Шеффилд Юнайтед» одержал вторую победу в чемпионате, набрал 8 очков и поднялся на 8-ю позицию. «Эвертон» с 7-ю баллами опустился на 14-е место.
Статистика матча («Эвертон"/"Шеффилд Юнайтед»)
Удары 15/2
Удары в створ 3/1
Владение 70%/30%
Нарушения 9/9
Угловые 12/3
WhoScored 6.17/7.06
Стартовые составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулман, Ришарлисон, Делф, Шнайдерлен, Сигурдссон, Бернард, Кин.
Запас: Холгейт, Калверт-Льюин, Уолкотт (↑ 71), Тосун (↑ 55), Ивоби (↑ 55), Стекеленбург, Дэвис.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Иган, Башам, Болдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, Норвуд, МакБарни, Робинсон.
Запас: Фримен, Моррисон, Джагелка (↑ 64), Фримэн, Муссе (↑ 62), Осборн (↑ 83), Мур.
Бригада арбитров: Саймон Хупер | Даррен Канн | Дерек Итон | Бен Тонер.
Желтые карточки: Норвуд — 16, Болдок — 21, Берднард — 21, Хендерсон — 21.
Забитые мячи: Йерри Мина (автогол) 40 — 0:1, Лис Муссе (Джон Лундстрам) 79 — 0:2.