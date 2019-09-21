Лондон, 21 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. 21 сентября в городе Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк» в рамках 6-го тура АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «клинков».

BiloBlue Стадион «Гудисон Парк»

Лучшим игроком матча с оценкой 7.85 стал 25-летний английский опорный полузащитник Джон Лундстрам, отдавший 1 голевую передачу и совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 75%.

«Шеффилд Юнайтед» одержал вторую победу в чемпионате, набрал 8 очков и поднялся на 8-ю позицию. «Эвертон» с 7-ю баллами опустился на 14-е место.

Статистика матча («Эвертон"/"Шеффилд Юнайтед»)

Удары 15/2

Удары в створ 3/1

Владение 70%/30%

Нарушения 9/9

Угловые 12/3

WhoScored 6.17/7.06

Стартовые составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулман, Ришарлисон, Делф, Шнайдерлен, Сигурдссон, Бернард, Кин.

Запас: Холгейт, Калверт-Льюин, Уолкотт (↑ 71), Тосун (↑ 55), Ивоби (↑ 55), Стекеленбург, Дэвис.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Иган, Башам, Болдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, Норвуд, МакБарни, Робинсон.

Запас: Фримен, Моррисон, Джагелка (↑ 64), Фримэн, Муссе (↑ 62), Осборн (↑ 83), Мур.

Бригада арбитров: Саймон Хупер | Даррен Канн | Дерек Итон | Бен Тонер.

Желтые карточки: Норвуд — 16, Болдок — 21, Берднард — 21, Хендерсон — 21.

Забитые мячи: Йерри Мина (автогол) 40 — 0:1, Лис Муссе (Джон Лундстрам) 79 — 0:2.