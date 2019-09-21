Иерусалим, 21 сентября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Учёные из Еврейского университета в Иерусалиме применили новый метод анализа химических изменений ДНК и восстановили облик Денисовского человека — вымершего подвида людей. Об этом 19 сентября сообщается в опубликованных результатах исследования в журнале Cell.

BelleDeesse ДНК

Останки живших в Азии 40 тыс. лет назад денисовцов находят с 1984 года, при этом пока найдены лишь незначительные фрагменты: зубы, деталь челюстной кости, фрагмент пальца. Этого не хватает для того, чтобы восстановить анатомическое строение гоминида. Вычислительные биологи из Израиля восстановили анатомию денисовцев, основываясь на эпигенетических изменениях, — химических модификациях ДНК, которые могут изменять активность генов. В течение жизни ДНК претерпевает эпигенетические модификации посредством метилирования — присоединения метильной группы к ДНК, что приводит к болезням и общему старению организма, однако, позволяет определить различия между разными геномами. После смерти метильная группа разрушается, но биологи из Иерусалима нашли способ идентификации частей древней ДНК, которые когда-то были метилированы, путем анализа моделей химического повреждения, которое накапливается в ДНК с течением времени.

Учёные сопоставили участки метилированной ДНК денисовца, неандертальца и человека, сравнили их с базами данных эпигенетических модификаций в тканях человека. Полученные данные они связали с анатомическими признаками и последствиями генетических мутаций у людей с редкими заболеваниями. Полученная методика сначала была апробирована на восстановлении облика неандертальца, и метод показал высокую степень правдоподобия при восстановлении анатомии по ДНК. Анализ показал, что денисовцы были похожи на неандертальцев (низкие лбы и широкие грудные клетки), но имели ряд различий: более широкую челюсть и череп, длинные тонкие пальцы, в отличие от толстых пальцев неандертальцев.

Напомним, денисовцы были более технически развиты, чем неандертальцы и предки современного человека. Во времена палеолита, примерно 45 тыс. лет назад, они уже применяли приёмы бронзового века (станковое сверление, внутренняя расточка, шлифование и полировка). Так, найденный в пещере денисовцев женский браслет был выполнен из хрупкого камня хлоритолита, добытого за двести километров от стоянки.