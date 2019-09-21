Деревня Ермолино, Новгородская область, 21 сентября, 2019, 19:25 — ИА Регнум. На предприятии ООО «НовСвин» в Ермолино под Великим Новгородом уничтожат всё поголовье животных. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете ветеринарии, заражённые животные уже вывезены на площадку для уничтожения, сжигание их начнут в ночь на 23 сентября.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

«Предприняты все необходимые меры по предупреждению распространения инфекции, организовано круглосуточное дежурство охотников, оповещены службы экстренного реагирования», — отметила председатель регионального комитета ветеринарии Людмила Сукачева.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предприятии предстоит уничтожить около 37 тыс. животных. Владелец бизнеса — датская корпорация AgroEast — уже заявило о том, что предприятие будет вынуждено остановить деятельность. Без работы останутся около 150 человек, с трудоустройством им пообещали помочь районные власти.