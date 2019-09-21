Берлин, 21 сентября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. 21 сентября в городе Берлин на «Олимпийском стадионе» в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Герта» и «Падерборн 07». Игра завершилась минимальной победой берлинского коллектива.

Martijn Mureau Олимпийский стадион. Берлин

Лучшим игроком матча с 2-мя очками по системе гол+пас и оценкой 8.65 был признан голландский вингер Жавайро Дилросун, совершивший 5 успешных обводок и выигравший 1 верховую дуэль. Точность передач футболиста составила 71%.

«Герта», одержав первую победу в сезоне», набрала 4 очка и поднялась на 15-е место. «Падерборн 07» с одним очком остался на последней позиции.

Статистика матча («Герта"/"Падерборн 07»)

Удары 6/14

Удары в створ 4/7

Владение 42%/58%

Нарушения 13/14

Угловые 1/8

WhoScored 7.13/6.42

Стартовые составы на матч:

«Герта»: Ярштейн, Штарк, Клюнтер, Бойата, Платтенхардт, Шельбред, Дуда, Груич, Дилросун, Вульф, Зельке.

Запас: Крафт, Рекик, Дарида (↑ 46), Ловен, Калу, Миттельштадт (↑ 70), Ибишевич (↑ 84), Торунарига, Лукебакио.

«Падерборн 07»: Хут, Хунемайер, Штродьек, Дрэгер, Коллинз, Гьясула, Соуза, Антви-Аджей, Виасилидас, Михель, Цолински.

Запас: Риттер (↑ 78), Прогер (↑ 63), Килиан, Цингерле, Сабири (↑ 71), Янс, Гуйе, Мамба, Хольтманн.

Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Арне Арнинк | Флориан Хефт | Александер Затер.

Желтые карточки: Зельке — 45, Гьясула — 45, Штродьек — 50, Василиадис — 76, Клюнтер — 82, Риттер — 90, Ибишевич — 90, Дилросун — 90.

Забитые мячи: Жавайро Дилросун (Марвин Платтенхардт) 10 — 1:0, Мариус Вульф (Жавайро Дилросун) 52 — 2:0, Бен Цолински (Мохамед Дрэгер) 54 — 2:1.