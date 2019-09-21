Берлин, 21 сентября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. 21 сентября в городе Мюнхен на стадионе «Альянц Арена» в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги был разыгран матч между командами «Бавария» и «Кельн». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Maximilian Dörrbecker (Chumwa) Стадион «Альянц Арена»

С оценкой 9.75 лучшим игроком матча стал арендованный из «Барселоны» бразильский плеймейкер Филиппе Коутиньо, нанесший 5 ударов, заработавший 2 очка по системе гол+пас и подавший 5 корнеров. Точность передач футболиста составила 86%.

«Бавария» набрала 11 очков и временно поднялась на первую позицию. «Кельн» с единственной победой и 3-мя баллами расположился на 16-й строчке в зоне вылета.

Статистика матча («Бавария"/"Кельн»)

Удары 25/13

Удары в створ 6/2

Владение 60%/40%

Нарушения 15/20

Угловые 12/4

WhoScored 7.51/5.99

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Эрнандес, Толиссо, Киммих, Гнабри, Перишич, Коутиньо, Левандовски.

Запас: Алькантара, Мартинес (↑ 59), Кюизанс (↑ 71), Дэйвис, Мюллер (↑ 71), Ульрайх, Коман, Лукас Маи, Зиркзее.

«Кельн»: Хорн, Чихос, Хектор, Эхизибей, Борно, Хегер, Шиндлер, Дрекслер, Скири, Кайнц, Кордоба.

Запас: Собех, Риссе, Теродде (↑ 72), Шауб, Кесслер, Мере (↑ 64), Модест, Бадер (↑ 79), Хауптманн.

Бригада арбитров: Патрик Иттрих | Норберт Грудзински | Саша Тилерт | Йохан Пфайфер.

Желтые карточки: Боатенг — 31, Эрнандес — 67, Мартинес — 74, Кюизанс — 83.

Красные карточки: Эхизибей — 59.

Забитые мячи: Роберт Левандовски (Джошуа Киммих) 3 — 1:0, Роберт Левандовски (Джошуа Киммих) 48 — 2:0, Филиппе Коутиньо (пенальти) 62 — 3:0, Иван Перишич (Филиппе Коутиньо) 73 — 4:0.