Берлин, 21 сентября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. 21 сентября в городе Фрайбург на стадионе «Шварцвальд-Штадион» в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Фрайбург» и «Аугсбург». Игра завершилась боевой ничьей 1:1.

Florian K Стадион «Шварцвальд-Штадион»

Лучшим игроком матча с оценкой 7.77 стал немецкий оттянутый форвард Лукас Хеллер, забивший единственный мяч хозяев, выигравший 5 верховых дуэлей и совершивший 2 отбора. Точность передач игрока составила 50%. В составе гостей выделился Ян Моравек с одной голевой передачей и 5-ю отборами.

«Фрайбург», набрав 10 очков, поднялся на 2-ю строчку. «Аугсбург» с 5-ю баллами остался на 11-й позиции.

Статистика матча («Фрайбург"/» Аугсбург»)

Удары 7/11

Удары в створ 3/5

Владение 57%/43%

Нарушения 10/10

Угловые 4/2

WhoScored 6.52/6.67

Стартовые составы на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Линхарт, Хайнц, Кох, Шмид, Франц, Хефлер, Гюнтер, Хеллер, Петерсен, Хаберер.

Запас: Шлоттербек, Абраши, Вальдшмидт (↑ 75), Кюблер, Гондорф, Саллай, Чханхун, Грифо (↑ 35), Тьеде.

«Аугсбург»: Коубек, Лихштайнер, Едвай, Удуохай, Макс, Хедира, Моравек, Варгас, Хан, Нидерлехнер, Финнбогасон.

Запас: Луте, Педерсен, Кордова, Грегоритш (↑ 80), Шибер, Йенсен, Рихтер (↑ 70), Тайгль, Оксфорд (↑ 46).

Бригада арбитров: Бастиан Данкерт | Рене Роде | Маркус Хекер | Роберт Вессел.

Желтые карточки: Франц — 12, Финнбогасон — 90+3.

Забитые мячи: Лукас Хеллер 23 — 1:0, Флориан Нидерлехнер (Ян Моравек) 39 — 1:1.