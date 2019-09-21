Вашингтон, 21 сентября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал ложью, информацию о том, что он требовал от президента Украины Владимира Зеленского компромата на кандидата в президенты США Джо Байдена, об этом 21 сентября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Донльд Трамп

«Фэйковые новости и их партнеры из Демократической партии хотят держаться как можно дальше от истории с Джо Байденом и его требованием уволить генпрокурора Украины, расследовавшего дело о коррупции с участием его сына, поэтому они и занимаются фабрикацией лживых новостей», — подчеркнул Трамп.

По словам главы Белого дома у него был обычный разговор с Зеленским, в котором ничего подобного не обсуждалось.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп оказывает давление на главу Украины с целью нанести удар по своему вероятному конкуренту на президентских выборах 2020 года.