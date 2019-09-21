Ученые создали из табака биоразлагаемый материал прочнее пластика
Штат Калифорния, США, 21 сентября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Учёные Калифорнийского технологического института разработали технологию изготовления материала повышенной прочности из клеток табака. Об этом 19 сентября сообщает MT Technology Review.
Учёные нашли способ трансформации внутриклеточного содержимого клеток табака, выращенных в лабораторных условиях. Микрофибра клеточной стенки из белка и целлюлозы, цитоплазма обезвоживаются, что приводит к фазовым переходам и формированию кристаллических структур. Созданная технология является простой и недорогостоящей.
Жесткость и прочность полученного материала значительно превышает характеристики промышленных пластмасс и древесины, при этом табачный материал экологически безвреден, поскольку быстро и полностью разлагается.
Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Германии могут запретить использование пластиковых пакетов в розничных магазинах для того, чтобы сократить объем неразлагаемых отходов.