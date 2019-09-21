Пермь, 21 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. В пермской галерее «Дом Боне» представят персональную выставку абстрактной живописи Юлии Матрунич «Внутренний компас». Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Facebook@dom.bonee Выставка «Внутренний компас»

По словам организаторов, художественный стиль дизайнера можно охарактеризовать как «импровизация в свободной композиции». Ее работы не привязаны к реалистичному воспроизведению предметов.

«Она отказалась от последовательного фигуративного повествования в пользу цветовой фрагментарности. Первоисточник абстрактной живописи Юлии Матрунич — это интуиция художницы, ее внутренний компас. На первый взгляд для публики, прессы и художников классической школы работы выглядят как легкая анархия, но они прекрасно отражают мироощущение внутренней свободы, свойственное молодому поколению», — отмечает куратор проекта Анна Печорина.

Напомним, открытие выставки Юлии Матрунич «Внутренний компас» состоится 24 сентября 2019 в 19:00 в пермской галерее «Дом Боне». Ознакомится с экспозицией можно будет до 14 ноября 2019 года.