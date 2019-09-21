В Перми представят выставку абстрактной живописи «Внутренний компас»
Пермь, 21 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. В пермской галерее «Дом Боне» представят персональную выставку абстрактной живописи Юлии Матрунич «Внутренний компас». Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам организаторов, художественный стиль дизайнера можно охарактеризовать как «импровизация в свободной композиции». Ее работы не привязаны к реалистичному воспроизведению предметов.
«Она отказалась от последовательного фигуративного повествования в пользу цветовой фрагментарности. Первоисточник абстрактной живописи Юлии Матрунич — это интуиция художницы, ее внутренний компас. На первый взгляд для публики, прессы и художников классической школы работы выглядят как легкая анархия, но они прекрасно отражают мироощущение внутренней свободы, свойственное молодому поколению», — отмечает куратор проекта Анна Печорина.
Напомним, открытие выставки Юлии Матрунич «Внутренний компас» состоится 24 сентября 2019 в 19:00 в пермской галерее «Дом Боне». Ознакомится с экспозицией можно будет до 14 ноября 2019 года.