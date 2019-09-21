Калуга, 21 сентября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Порядка 5 тыс. 500 жителей Калуги, среди которых дети и взрослые, вышли 21 сентября на местный этап «Кросса нации». Забеги на различных дистанциях состоялись на улице Кирова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужской городской управе.

Kaluga-gov.ru В Калуге любители бега, дети и взрослые вышли на местный этап самых массовых всероссийский соревнований «Кросса нации».

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами и кубками Министерства спорта Российской Федерации. Их вручили победителям министр спорта Калужской области региона Алексей Логинов и начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь Матвеенко. Особые призы — самым юным, самым пожилым спортсменам и самой спортивной семье — вручила депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова.

В забеге первого «Кросса нации», который прошел в Калуге в 2005 году, приняло участие пять тысяч человек. Через два года количество участников возросло до семи тыс. человек, а в 2008 году изъявили желание поучаствовать в массовых стартах порядка 10 тысяч сторонников здорового образа жизни. Начав свою историю с 2004 года, «Кросс нации» в России неизменно преследует свою главную цель — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан страны к занятиям физической культурой. Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап соревнований — региональный. Победители и призеры этого этапа получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» — Гран-при, проходящем в Москве. Наряду с любителями бега в соревнованиях традиционно принимают участие спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта. В 2019 году о своей готовности стартовать на этом грандиозном спортивном празднике заявили порядка 450 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации.