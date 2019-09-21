Вашингтон, 21 сентября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Космическая станция InSight обнаружила, что магнитное поле красной планеты ровно в полночь по марсианскому времени по непонятным причинам начинает пульсировать. Об этом 20 сентября сообщает National Geographic.

Aynur_zakirov Марс

Робот геологической разведки InSight находится на Марсе с ноября 2018 года, его задача — изучение строения коры Марса, силы землетрясений и величины магнитного поля. Расшифровка первых данных пришедших от аппарата, показала, что магнитное поле Марса ведёт себя в высшей степени таинственно. Магнитное поле Земли обусловлено наличием расплавленного и вращающегося внешнего ядра планеты.

Существование магнитного поля Марса, по всей видимости, связано с теми же свойствами внутренней коры, которая имеет тот же минеральный состав, что и земная кора. Однако, магнитное поле Марса на высоте от 100 до 400 километров над поверхностью в десять раз сильнее, чем на Земле. А вот глобальное магнитное поле, которое есть на Земле, на Марсе отсутствует из-за того, что около четырех миллиардов лет назад внешнее ядро планеты перестало вращаться. В результате солнечный ветер беспрепятственно унёс в космос большую часть марсианской атмосферы.

Причины пульсации марсианского магнитного поля пока неизвестны, есть только предположения, которые должны быть проверены при участии орбитальных аппаратов, изучающих Марс. Кроме того, оказалось, что место, где приземлился InSight, обладает гораздо большей магнитной силой, чем ожидали ученые. Учёные предполагают, что на глубине 100 километров под этим местом находится глобальный резервуар жидкой воды с растворенными твердыми веществами или слоем льда и воды, который может простираться вокруг всей планеты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что посадка совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс-2020» будет произведена в северном полушарии Марса в районе равнины Оксия.