Москва, 21 сентября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Известная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, об этом 21 сентября сообщает телеканал НТВ.

(сс) skeeze Операция

Информацией с телекомпанией поделился друг артистки, журналист Сергей Майоров, сославшись на директора Заворотнюк Марину Потапову.

Утверждается, что после операции у врачей появилась надежда на выздоровление актрисы. Майоров добавил, что состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему тяжелое, с ней постоянно находятся врачи.

Напомним, 12 сентября ряд СМИ сообщил, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице с раком мозга четвертой стадии. Прогнозы относительно здоровья актрисы были не утешительными, однако последняя информация сохраняет для поклонников ее творчества надежду.