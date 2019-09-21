Вашингтон, 21 сентября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Глава объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд объяснил неспособность американской системы противоракетной обороны отразить атаку беспилотников на НПЗ Саудовской Аравии, об этом 20 сентября сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По словам Данфорда, ни одна система ПРО не способна отразить подобную атаку, это также справедливо и для ракет Patrion.

Тем не менее, убежден военный, создание многослойной системы обороны позволит снизить риск аналогичного нападения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп направил в регион Ближнего Востока несколько сотен военных, задача которых будет обеспечение воздушной и противоракетной безопасности.