Анкара, 21 сентября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности к осуществлению военной операции в Сирии, об этом он рассказал 21 сентября на пресс-конференции пред своим визитом в США для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

«Мы закончили подготовительные работы у наших границ для начала возможной операции. Мы не желаем противостоять Соединенным Штатам, но мы не можем закрывать глаза на поддержку, которую они оказывают террористическим группировкам», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп поставляет бесплатно террористам то оружие, которое Турция не может купить за деньги.

Напомним, между Анкарой и Вашингтоном существуют противоречия относительно роли Отрядов народной самообороны, состоящих преимущество из сирийских курдов, в войне в Сирии. С точки зрения Турции, данная организация является террористической и состоит в контактах с Рабочей партией Курдистана.