Химки, Московская область, 21 сентября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу с разгромным счетом над футболистами «Сочи» в матче десятого тура молодежного футбольного первенства России.

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Игра состоялась на поле стадиона «Новогорск-Динамо» в подмосковных Химках и закончилась разгромом гостей со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились полузащитники Владислав Галкин (17-я минута), Алексей Усанов (46-я) и Максим Данилин (56-я).

Отметим, эта победа стала для «Динамо» седьмой подряд в молодежном первенстве, что позволило команде возглавить турнирную таблицу чемпионата. «Сочи» ещё ни разу за десять туров не смог одержать победу и с 3 очками в активе находится на четырнадцатой, предпоследней строчке.