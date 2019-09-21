Манила, 21 сентября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Администрация президента Филиппин Родриго Дутерте издала указ о приостановке всех переговоров о получении займов и грантов от тех стран, которые поддержали резолюцию Организации Объединённых Наций по правам человека для расследования ситуации на Филиппинах. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает портал Rappler.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филлипины

Напомним, что Дутерте пришел к власти в стране в результате всенародных выборов и с довольно жесткой программой. В частности, он повел непримиримую борьбу с наркоторговцами. Он прямо поощрял отстрел наркоторговцев сотрудниками полиции.

Также Дутерте преследовал наркозависимых граждан, которых довольно жесткими методами отучали от употребления наркотиков.

Страны мира неоднократно осуждали Дутерте и его методы, президент Филиппин в грубой форме посылал их куда подальше.

В итоге Исландия направила в СПЧ ООН резолюцию с требованием расследовать нарушения прав человека на Филиппинах. Манила резолюцию отвергла и назвала документ «мертвым» и «предвзятым».

В поддержку резолюции Исландии выступили 18 стран, в том числе Великобритания, Дания, Австрия и Украина.

Теперь власти Филиппин требуют прекратить переговоры со всеми этими странами о получении от них займов и грантов.