Москва, 21 сентября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Росгвардия начала проверку по факту самоубийств двух гвардейцев, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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Ранее в телеграм-канале «Омбудсмен полиции» появилась информация о том, в Ивановской и Вологодской областях двое сотрудников Росгвардии покончили с собой.

Грибакин не стал отрицать эти инциденты и заявил, что по ним проводятся проверки, и все причины произошедшего будут вскоре выяснены.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — сказал Грибакин.

По неподтвержденным данным, в Вологодской области покончил с собой руководитель вневедомственной охраны Росгвардии во время проверки вышестоящим подразделением. В Ивановской области покончил с собой глава штаба ведомства.