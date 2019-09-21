Тайбэй, 21 сентября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Глобальные поставки мобильных телефонов с операционной системой KaiOS по итогам 2019 года вырастут на 65%, прогнозируют эксперты исследовательской компании Digitimes Research.

Amanz Телфон с системой KaiOS

Операционная система KaiOS разработана на базе Linux и предназначена для кнопочных телефонов. Большинство устройств, выпускаемых под управлением этой ОС, оснащены экраном с диагональю, не превышающей 2,4 дюйма, и оперативной памятью до 512 Мб.

Эксперты Digitimes Research ожидают существенный прирост поставок KaiOS-телефонов в 2019 году, существенная часть которых придётся на рынки стран Африки. При этом отмечается, что большинство таких телефонов будет произведено на базе процессоров Unisoc китайской компании Tsinghua Unigroup.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2019 года на долю кнопочных телефонов пришлось 23% от общего объёма продаж всех мобильных телефонов в России.