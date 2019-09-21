Москва, 21 сентября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), вскоре должна произойти ещё одна встреча для решения этого вопроса. Об этом Хантсман заявил в интервью телеканалу «Дождь».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Хантсман заявил, что он не может себе представить ситуацию, при которой США и Россия подойдут к той черте, когда между ними не останется никаких договоров о контроле над вооружениями. В связи с этим он считает, что Москва и Вашингтон смогут таки договориться о продлении ДСНВ в 2021 году, когда старый договор истекает.

«Думаю, нам удастся путем переговоров прийти к новому договору, более всеобъемлющему договору, который будет учитывать нынешние реалии», — сказал Хантсман.

При этом дипломат считает, что после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ещё нельзя говорить о начале новой гонки вооружений.

«Факты указывают на то, что ничего такого не происходит», — заявил Хантсман, говоря о ситуации после распада ДРСМД.

Дипломат пояснил, что так или иначе переговоры о новом договоре по стратегической стабильности и контроле над вооружениями состоятся, причем именно в условиях нового мира, а не того, который существовал 10 или 30 лет назад.

Трамп, по словам Хантсмана, придает очень большое значение контролю над вооружениями.