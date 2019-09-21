Москва, 21 сентября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Абхазская теннисистка Эрика Кварчия 2005 г.р. прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщило МВД Абхазии на своей странице в Facebook.

Sputnik-abkhazia.ru Эрика Кварчия

МВД Абхазии совместно с российскими коллегами проводит мероприятия по поиску девушки, сообщает 21 сентября Sputnik. Как указал посол Абхазии в России Игорь Ахба, посольство Абхазии в Российской Федерации также принимает участие в поисках пропавшей. Посольство уже обратилось в министерство иностранных дел России для оказания содействия и также планирует обратиться в следственный комитет России. Посольство выясняет все обстоятельства данного происшествия и принимает меры по поиску спортсменки.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Учится в самарской школе Олимпийского резерва. Как сообщало ранее ИА REGNUM, теннисистка первая среди абхазских спортсменов выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.