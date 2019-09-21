Лас-Вегас, США, 21 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт резким образом отреагировал в своём Twitter на вопрос болельщика о низких зарплатах бойцов, участвующих в поединках промоушна.

Andrius Petrucenia Дана Уайт

«Почему вы платите бойцам меньше, чем они этого заслуживают?», — спросил главу UFC один из болельщиков.

«Во-первых, ты ч***, начнем с этого», — ответил Дана Уайт.

Также он отметил, что задающий такой вопрос не знает сколько платят бойцам и вообще все хотят зарабатывать больше, всем хочется иметь больше денег.

«Это вечная проблема», — заключил глава UFC.

Отметим, ранее Дана Уайт заявил, что он считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером.