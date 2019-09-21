Стокгольм, 21 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Швеции внедряются климатические критерии для государственных закупок. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Шведская академия инженерных наук опубликовала доклад, в котором приводятся принципы скорейшего достижения климатических целей. Доклад подвел итоги исследования, заказанного правительством Швеции, в котором рассматриваются перспективы перехода к нулевому выбросу вредных веществ в атмосферу. В докладе предлагает закупать исключительно то, что соответствует экологическим стандартам, полностью отказавшись от технологии с меньшим экологическим коэффициентом.

Изменение подхода к закупкам, как на государственном, так и на корпоративном уровне, по мнению авторов доклада, ускорит процесс снижения выбросов. Новые критерии дают возможность сократить выбросы до 0% уже к 2045 году, что соответствует цели, которую преследует правительство Швеции.