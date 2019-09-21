Москва, 21 сентября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается на выходных, 21 и 22 сентября в Москве. Об этм 21 сентября сообщил на своём сайте Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осенняя погода

В субботу, 21 сентября, в Москве ожидается облачная погода, местами выпадут осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха составит +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер ожидается преимущественно северный и север-западный, скорость его будет составлять от 5 до 10 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +3…+5 градусов, ожидается облачность и осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть западный, его сила возрастёт до 7−12 м/с, скорость отдельных порывов будет достигать 17−22 м/с.

Днём 22 сентября температура воздуха составит +5…+7 градусов, сохранится облачность, и высокая вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя. Западный ветер будет сохранять свою силу, скорость отдельных порывов не ослабнет и будет составлять 17−22 м/с.

Ночью 22 сентября температура воздуха опустится до +1…+3 градусов, скорость ветра снизится до 5−10 м/с, с отдельными порывами до 12−17 м/с. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный. Погода ожидается с небольшими прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее ИА REGNUM сообщало об «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве в ночь на 21 сентября в связи с похолоданием.