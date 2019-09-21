Москва, 21 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за надвигающихся заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

hpgruesen Заморозки

Предупреждение об «оранжевом» уровне погодной опасности действует с 1:00 до 7:00 22 сентября. В этот период в регионе будут заморозки, на дорогах может образоваться наледь.

Кроме того, в регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение начнет действовать с 21:00 субботу, 21 сентября.

Температура в столице 22 сентября составит от 5 до 7 градусов тепла. В регионе облачно, дождь с мокрым снегом и сильным ветром.

В Гидрометцентре отметили, что на европейскую часть России пришел циклон из Скандинавии. Именно он принес дожди и холод.