Сингапур, 21 сентября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Сингапурское подразделение копании Mitsubishi Petro-Diamond Singapore (PDS) потеряло $320 млн из-за несанкционированной торговли сырой нефтью. Об этом 21 сентября сообщается в заявлении на официальном сайте Mitsubishi.

Дарья Антонова ИА REGNUM Убытки

В опубликованном заявлении говорится, что один из сотрудников сингапурского подразделения Mitsubishi с января текущего года проводил без ведома руководства сделки с деривативами, маскируя их под операции хеджирования и манипулируя внутренними данными PDS.

Также отмечается, что потери от деятельности сотрудника начались в июле, когда произошло падение нефтяных цен и PDS установила, что он совершал транзакции без ведома руководства в августе. Компанией было начато расследование, 18 сентября сотрудник был уволен и PDS написала на него жалобу в полицию.

При этом, как рассказал агентству Reuters представитель PDS, сам сотрудник не вышел на работу после выходных, его телефоны отключены, а данная потеря является крупнейшей в истории Mitsubishi.

Отметим, данный случай Reuters сравнило с прошлогодним убытком китайской компании Sinopec, которая потеряла на сделках по хеджированию рисков на нефтяном рынке около $700 млн.