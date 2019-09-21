Виннипег, Канада, 21 сентября, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» обыграл в овертайме команду «Виннипег Джетс» в предсезонном матче.

(сс) Michael Miller Джоэль Эдмундсон в составе хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз»

Игра проходила на льду арены «Белл МТС Плэйс» в Виннипеге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

Одним из лучших игроков «Блюз» стал российский форвард клуба Клим Костин, забивший на 6-й минуте игры и сделавший ещё 2 результативные передачи в матче.

Также у «Сент-Луиса» шайбами отличились Джоэль Эдмундсон (13-я минута) и спасший свою команду от поражения, а потом принесший ей победу Давид Перрон, таким образом оформивший в матче дубль (60-я, 62-я).

У «Виннипега» голы забили датский форвард команды Николай Элерс (13-я), Адам Лаури (27-я) и Рэймонд Бурк (57-я).

Отметим, регулярный чемпионат НХЛ в нынешнем сезоне начнется 3 октября.