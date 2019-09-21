Луганск, 21 сентября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Режим прекращения огня два раза был нарушен киевскими боевиками на территории Луганской Народной Республики за прошедшие сутки. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под обстрел со стороны Украины попали населённые пункты Красный Яр и Калиново. Огонь вёлся по территории ЛНР из миномётов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулемётов.

Жертв, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

Напомним, режим нового бессрочного и безоговорочного прекращения огня вступил в силу на территории Донецких республик с 00:01 мск 21 июля текущего года. Со времени вступления в силу режим перемирия были зафиксированы многократные его нарушения со стороны украинских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном случае нарушения «режима тишины» в ЛНР со стороны Украины. Также сообщалось о попытке подрыва моста в Луганске украинскими боевиками. Пострадавших нет.