Москва, 21 сентября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации к 75-летию освобождения города Таллина от немецких оккупантов подготовило специальный мультимедийный проект, который был опубликован на официальном сайте ведомства.

Mil.ru Освобождение Таллина

Опубликован целый комплекс ранее секретных документов, касающийся освобождения Таллина от нацистов.

Это документы, касающиеся зверств немцев на территории оккупированной Эстонии, а также различные боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы.

В них содержится информация о героизме и самоотверженности солдат Красной армии. Также в материалах есть данные о том, как местные жители, рискуя жизнью, помогали красноармейцам освобождать землю Эстонской ССР от гитлеровцев.