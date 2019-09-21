Вашингтон, 21 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Концерт известного российского арфиста и композитора Александра Болдачева прошел в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне, в рамках международного проекта «Арфа мира», сообщается на официальной странице Центра в Facebook.

(сс) Slur Александр Болдачёв

Гостями вечера стали дипломаты, представители образовательных, научных и деловых кругов Вашингтона, российские соотечественники.

Инициаторы проекта «Арфа мира» стремятся использовать потенциал музыки для продвижении идей гуманизма, добра и милосердия, создавая пространство взаимопроникновения культур и диалога.

Открывая концерт, директор Центра Марк Калинин зачитал «Ливадийское послание мира», принятое в июне 2019 года в Ялте участниками V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

Александр Болдачев предложил объявить 20 сентября следующего года «Мировым днём арфы» и попросил присутствующих о поддержке.

Концерт был организован РКЦ в преддверии Международного дня мира 21 сентября, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день по всему миру проводятся образовательные и информационные акции, по самым актуальным проблемам мира.

Александр Болдачев является солистом Большого театра. Концертную деятельность музыкант начал с пяти лет, а в шестилетнем возрасте Александр уже исполнил на Рождественском фестивале в Санкт-Петербурге специально написанную для него композитором Сергеем Слонимским пьесу «Рождественские звоны» .