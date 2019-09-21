Киев, 21 сентября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что ему известно содержание разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, и что в ходе этого общения «никакого давления не было». Об он 21 сентября заявил в интервью телеканалу Нromadske.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было», — заявил глава МИД Украины.

Также он отметил, что, по его мнению, это был разговор, а разговоры бывают разные, так как лидеры стран имеют право обсудить существующие проблемы.

Кроме этого, Пристайко подчеркнул, что такой разговор был долгим и «дружеским» и он касался многих вопросов, на которые иногда нужно было серьёзно отвечать.

При этом министр иностранных дел заявил, что Украину пытаются втянуть в конфликт между двумя американскими партиями, несмотря на то, что она является независимым государством.

«Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий», — сказал Вадим Пристайко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники распространила информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призывал последнего помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.