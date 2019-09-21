Хьюстон, США, 21 сентября, 2019, 06:58 — ИА Регнум. Стало известно о четырех погибших в результате накрывшего американский штат Техас шторма «Имельда». Обновленные данные представил телеканал CBS.

Цитата из к/ф «Навстречу шторму». реж. Стивен Куэйл. 2014. США Буря надвигается

По предварительной информации, двое погибших обнаружены в собственных автомобилях. 19-летний парень погиб от удара электрическим током, когда пытался спасти свою лошадь, мужчина лет пятидесяти утонул в фургоне на подступах к аэропорту Хьюстона.

Циклон, вызвавший ливни и наводнения на побережье Техаса, набрал силу тропического шторма 17 сентября. Губернатор Техаса Грег Эббот ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Сообщается об эвакуации 1,7 тыс. человек.