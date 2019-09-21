Вашингтон, 21 сентября, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Введение 30-процентных пошлин на китайские товары было перенесено на две недели по просьбе китайской стороны, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном

Трамп рассказал, что китайская сторона попросила отложить введение пошлин из-за 70-летней годовщины основания КНР, которая будет отмечаться 1 октября.

«Они попросили нас, можно ли из уважения задержать введение пошлин. Я сказал: «может тогда я введу их пораньше?». Я предложил повысить тарифы пораньше, чтобы это не выпало на день годовщины — 1 октября. Ну, я и говорю: «А давайте перенесем на пару недель?»; а они мне — «нет, нет, нет», — заявил американский лидер.

На вопрос журналистов, готов ли Трамп ввести 50-процентные или даже 100-процентные пошлины на импорт товаров из Китая, американский президент ответил отказом.

«Из уважения к председателю Си (Цзиньпину — прим. ИА REGNUM), которого я очень уважаю, я перенес повышение пошлин на две недели вперед… Они повысятся до 30-процентов 15 октября», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер оценил предварительные консультации с Китаем по торговым вопросам, как конструктивные. По его словам, переговоры американской и китайской делегаций по торговле не уровне министерств состоятся в октябре 2019 года.