Вашингтон, 21 сентября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Вопрос участия Австралии в боевых действиях против Ирана, если таковые могут начаться, пока не обсуждался, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном.

Скотт Моррисон и Дональд Трамп

На пресс-конференции журналисты поинтересовались, возможна ли военная операция США против Ирана. В ответ американский президент заявил, что риск начала боевых действий «всегда возможен». Он добавил, что вопрос участия Австралии в вероятных боевых действиях не обсуждался.

«Мы это еще не обсуждали. Мы обсудим это позже, но еще не обсуждали», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток. По его словам, этот шаг был предпринят по просьбе Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Эспер добавил, что усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке носит якобы исключительно оборонительный характер.