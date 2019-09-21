Вашингтон, 21 сентября, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья не смогла разрезать ленточку большими ножницами на церемонии открытия памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону. Соответствующее видео опубликовала газета Washington Examiner на официальной странице в Twitter.

Меланья Трамп

https://twitter.com/dcexaminer/status/1174841688055001088

На опубликованных кадрах видно, как первая леди США не может разрезать ленточку большими ножницами одновременно с другими участниками церемонии. После неудачной попытки она передала инструмент стоящему рядом мужчине.

Церемония проходила в честь открытия памятника Джорджу Вашингтону, который находился на реставрации с 2016 года. Помимо американского президента и его супруги, в ней приняли участие учащиеся школ и чиновники города Вашингтона.