Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Политика Израиля ухудшает положение дел на Ближнем Востоке, заявил в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Израильский солдат

Российский дипломат отметил, что в палестино-израильском урегулировании не удаётся снять напряжённость. Причина этого — в израильской политике.

«Она ещё больше осложняется продолжающейся поселенческой активностью Израиля и сносом палестинских зданий, а также обстановкой внутри и вокруг сектора Газа. Данная активность не только незаконна с точки зрения международного права, но и представляет собой одно из наиболее серьёзных препятствий на пути к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке», — сказал Небензя.

Москва, отмечает дипломат, предупреждает, что из-за заявлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о планах присоединить часть западного берега реки Иордан эскалация напряжённости в регионе только усилится.

«Это касается и решения администрации США по Иерусалиму, и нелегитимного признания суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, которое является грубым нарушением международного права, в частности резолюции СБ 497», — добавил Небензя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия отрицательно высказалась о планах Нетаньяху присвоить часть западного берега Иордана в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.