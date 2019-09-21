Небензя: Действия Израиля ухудшают ситуацию на Ближнем Востоке
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Политика Израиля ухудшает положение дел на Ближнем Востоке, заявил в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.
Российский дипломат отметил, что в палестино-израильском урегулировании не удаётся снять напряжённость. Причина этого — в израильской политике.
Москва, отмечает дипломат, предупреждает, что из-за заявлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о планах присоединить часть западного берега реки Иордан эскалация напряжённости в регионе только усилится.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия отрицательно высказалась о планах Нетаньяху присвоить часть западного берега Иордана в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.