Эр-Рияд, 21 сентября, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Саудовская Аравия допустила представителей СМИ на нефтяные объекты, пострадавшие в ходе атак. После этого ряд американских СМИ опубликовали видео, на которых видны разрушения.

Цитата из видео «Damage at Aramco Oil Facility in Khurais Following Drone Attack» пользователя VOA News. youtube.com Нефтяные объекты, пострадавшие в ходе атак. Саудовская Аравия

На опубликованных кадрах видно разрушенные трубы и сгоревшее оборудование. Это видео было запечатлено на нефтеперегонном заводе компании Aramco в Хураисе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября йеменские хуситы нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам в Саудовской Аравии, в результате чего Эр-Рияд заявил о потере половины производства нефтепродуктов. Не дожидаясь результатов расследования, Соединенные Штаты и их союзники заявили, что атака была проведена при непосредственном участии Ирана.