Вашингтон, 21 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. С момента окончания правления бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна Коммунистическая партия Китая (КПК) ещё никогда не находилась так близко к возможному краху, как сейчас, заявил сотрудник Claremont McKenna College Минксин Пай в статье для издания Project Syndicate.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

По словам Пая, несмотря на явную уверенность и оптимизм председателя КНР Си Цзиньпина, рядовые члены КПК «всё больше начинают беспокоиться по поводу будущих перспектив режима».

«Несмотря на то, что в принципе у диктатуры нет определённых лимитов по времени, КПК приближается к временной черте, после пересечения которой однопартийные режимы начинали распадаться. Институционально-революционная партия Мексики удерживала власть в течение 71 года (1929−2000), Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) управляла страной 74 года (1917−1991), тайваньская партия Гоминьдан продержалась 73 года», — заявил эксперт.

В статье говорится, что самая большая угроза для существования КПК заключается в разворачивающейся «холодной войне» с США, у которых гораздо больше шансов одержать победу в рамках текущей китайско-американской «холодной войны», чем у КНР.

«КПК также столкнулась с серьёзными экономическими проблемами. Так называемое китайское чудо опирается на многочисленную молодую рабочую силу, быстрый процесс урбанизации, крупномасштабные инвестиции в инфраструктуру, либерализацию рынка и глобализацию. Позитивное влияние этих факторов либо уменьшилось, либо вовсе исчезло», — добавил Пай.

Едва ли Цзиньпин продемонстрирует эту «вдохновляющую» картину китайскому народу 1 октября, однако никакое «националистическое позёрство не может изменить тот факт, что конец правления КПК оказался ближе, чем когда-либо с момента окончания эпохи Мао Цзэдуна», заключил эксперт.

Напомним, 1 октября, в ознаменование 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью, в которой он отметит достижения КПК с 1949 года. Мао Цзэдун возглавлял КПК с 1943 по 1976 год.

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