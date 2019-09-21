Вашингтон, 21 сентября, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем прошли в конструктивном русле, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер по итогам встречи китайской и американской делегаций.

Роберт Лайтхайзер

«Консультации были продуктивными», — заявил он.

Лайтхайзер также анонсировал встречу американской и китайской делегациями на уровне министерств, которая по плану должна состояться в октябре 2019 года. Консультация, состоявшаяся 20 сентября, проходила на уровне заместителей министров и носила подготовительный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты вывели из-под действия повышенных пошлин более 400 товаров из Китая. В частности, из списка товаров были исключены 437 наименований китайских товаров, в том числе товары для праздников, для домашних животных и прочих.