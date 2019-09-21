Посёлок Первомайский, Оренбургская область, 21 сентября, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Анекдот про питание в армии рассказал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину на полигоне Донгуз (Оренбургская область).

Kremlin.ru Владимир Путин на полигоне «Донгуз» с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым

«Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!» — рассказал Герасимов.

Речь шла о командующем, вызвавшем повара, чтобы выяснить, почему военнослужащие такие худые. Анекдот Герасимов рассказал во время перерыва на обед на полигоне Донгуз.

Читайте также:Владимир Путин в Оренбуржье встретился с президентом Киргизии

Напомним, Путин, Герасимов, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли 20 сентября в посёлок Первомайский на полигон Донгуз, чтобы посмотреть на ход учений «Центр-2019».