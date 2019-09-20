Москва, 21 сентября, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Холоднее прошлогоднего предстоящий февраль ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа и в Центральном федеральном округе, сообщили в Росгидромете.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж. Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

Уточняется, что в целом за предстоящие полгода в России на большей части территорий температура воздуха будет около и выше средних многолетних значений.

Росгидромет 20 сентября опубликовал вероятностный прогноз температурного режима в РФ на период с октября 2019 года по март 2020 гг.

Октябрь 2019 года

Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура будет на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Ниже нормы — на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.

Ноябрь 2019 года

Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Декабрь 2019 года

Повышенная вероятность средней месячной температуры выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

В центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается теплее, чем в 2018 году.

Январь 2020 года

Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет на севере Якутии.

Февраль 2020 года

Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет в Северо-Кавказском федеральном округе, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.

Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа.

Март 2020 года

Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.