Синоптики рассказали, где будет особенно холодно в отопительный период
Москва, 21 сентября, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Холоднее прошлогоднего предстоящий февраль ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа и в Центральном федеральном округе, сообщили в Росгидромете.
Уточняется, что в целом за предстоящие полгода в России на большей части территорий температура воздуха будет около и выше средних многолетних значений.
Росгидромет 20 сентября опубликовал вероятностный прогноз температурного режима в РФ на период с октября 2019 года по март 2020 гг.
Октябрь 2019 года
Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура будет на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Ниже нормы — на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.
Ноябрь 2019 года
Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Декабрь 2019 года
Повышенная вероятность средней месячной температуры выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.
В центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается теплее, чем в 2018 году.
Январь 2020 года
Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет на севере Якутии.
Февраль 2020 года
Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет в Северо-Кавказском федеральном округе, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.
Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа.
Март 2020 года
Согласно прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха будет на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.