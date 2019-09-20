Пхеньян, 21 сентября, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Северная Корея приветствует решение американского президента Дональда Трампа сменить подход в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил посол по особым поручениям КНДР Ким Мен Гир в официальном заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Он заявил, что ознакомился с высказыванием Трампа о желании применить новый подход к переговорам между КНДР и США.

«Я как глава делегации нашей стороны в корейско-американских деловых переговорах приветствую мудрое политическое решение президента Трампа», — заявил Ким Мен Гир.

Северокорейский дипломат отметил, что улучшению отношений между КНДР и США может поспособствовать и недавняя отставка Джона Болтона, которого Ким Мен Гир назвал «неудобным склочником». Тем не менее, дипломат подчеркнул, что о характере «нового метода» Трампа он не осведомлен, однако Ким Мен Гир выразил надежду, что странам удастся укрепить доверие друг к другу.

«Надеюсь, что американская сторона выйдет с подходящим методом калькуляции на поле предстоящих корейско-американских переговоров, и хочу придерживаться оптимизма по поводу результата», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила о желании Северной Кореи возобновить диалог с США, если Соединенные Штаты выработают новый подход к переговорам. Позднее Пхеньян потребовал устранить угрозы безопасности для Северной Кореи на Корейском полуострове для возобновления переговоров с Соединенными Штатами.