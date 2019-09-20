Вашингтон, 21 сентября, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Он (Трамп — прим. ИА REGNUM) сообщил ему, что необходимо работать с Рудольфом Джулиани (юрист Трампа — прим. ИА REGNUM) по расследованию против Байдена», — сообщил источник.

Отмечается, что Трамп настойчиво призывал Зеленского к сотрудничеству с Джулиани по делу Байдена. В частности, эту тему американский лидер поднимал в телефонном разговоре восемь раз. По данным газеты, Джулиани проводил переговоры с украинскими официальными лицами по этому вопросу еще в июне и в августе 2019 года. Он предполагает, что Байден, занимая должность вице-президента США, мог оказывать давление на власти Украины ради прекращения судебного разбирательства, связанного с его сыном Хантером.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября палата представителей конгресса США инициировала проверку в отношении американского президента Дональда Трампа и его юриста Рудольфа Джулиани. Законодатели подозревают их в оказании давления на власти Украины с целью обеспечить переизбрание Трампа на второй срок.