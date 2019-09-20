Берлин, 21 сентября, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Процедура против России, которую Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает в нарушении антидопинговых правил, запущена, заявил журналист ARD Хайо Зеппельт в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории, предоставленными WADA в начале 2019 года», — написал Зеппельт.

По его словам, исполком WADA будет уведомлен официально об этом на днях. Затем Зеппельт добавил:

«Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия передала в WADA данные московской антидопинговой лаборатории, чтобы было восстановлено членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 23 сентября на исполкоме WADA будет отчёт о базе данных московской лаборатории.