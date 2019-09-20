Гватемала, 21 сентября, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Три человека погибли и более тридцати получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Гватемале, сообщила газета Prensa Libre со ссылкой на спасательные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла на 32-м километре трассы в Сальвадор. В различные больницы были доставлены 35 пострадавших.

Сообщается об одном погибшем на месте и двоих, скончавшихся в больнице Рузвельта. Ведется расследование происшествия.