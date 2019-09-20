Вашингтон, 21 сентября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Сальвадор смогли согласовать сделку по нелегальным мигрантам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства в Сальвадоре.

Jonathan McIntosh Знак, предупреждающий водителей о мигрантах перебегающих дорогу

Тем не менее, дипломат не сообщил агентству подробностей достигнутого соглашения между странами. Как отмечает Reuters, подробности сделки сообщит и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан на брифинге в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября правительство Сальвадора направило группировку из 800 полицейских на границу с Гондурасом и Гватемалой для сдерживания потоков нелегальных мигрантов, пытающихся через территорию стран Центральной Америки попасть в США. Поддержку полицейским на месте оказывают около 350 сотрудников миграционной службы страны.