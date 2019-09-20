США и Сальвадор достигли сделки по миграции
Вашингтон, 21 сентября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Сальвадор смогли согласовать сделку по нелегальным мигрантам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства в Сальвадоре.
Тем не менее, дипломат не сообщил агентству подробностей достигнутого соглашения между странами. Как отмечает Reuters, подробности сделки сообщит и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан на брифинге в Вашингтоне.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября правительство Сальвадора направило группировку из 800 полицейских на границу с Гондурасом и Гватемалой для сдерживания потоков нелегальных мигрантов, пытающихся через территорию стран Центральной Америки попасть в США. Поддержку полицейским на месте оказывают около 350 сотрудников миграционной службы страны.