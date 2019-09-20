Киев, 21 сентября, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Отбирать земли сельскохозяйственного назначения, если их покупателями оказались российские граждане, намерены украинские власти, пишут «Украинские новости».

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

По словам украинского министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, Украине нужно защищать свой суверенитет.

«Конфискация… Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать своё. Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры таковы, чтобы мы могли более широко применять этот механизм», — заявил Милованов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа в ряде областей Украины прошли протесты против решения властей продавать иностранным покупателям земли сельхозназначения.