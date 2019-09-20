Ижевск, 20 сентября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» начал производить микроэлектронику для нужд предприятия в связи с дефицитом отечественных компонентов. Об этом заявил и.о. гендиректора концерна Дмитрий Тарасов в ходе II Всероссийского форума оружейников в Ижевске.

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«Для наших узких направлений на рынке есть некий дефицит высоконадежной электронной компонентной базы именно российского производства. И этот дефицит подвел нас к тому, что мы сделали сейчас шаг и в области микроэлектроники», — пояснил Тарасов.

По его словам, собственное производство позволило сократить сроки разработки с двух лет до трех месяцев, а также улучшить механические свойства изделий и сократить их массу в несколько десятков раз. Он добавил, что для предприятия это «необходимость, чтобы выжить и иметь дополнительную точку опоры».

Тарасов уточнил, что «Калашников» в настоящее время развивает направление микроэлектроники, нейросетевых технологий, оптики, робототехники, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Сейчас ряд направлений развивается лишь для собственных нужд, в дальнейшем планируется выходить с производимой продукцией на мировой рынок.

«Я надеюсь, в направлении микросборок мы сделаем такие успехи, что Ижевск будет ассоциироваться не только с оружием и автоматом Калашникова, но и с нашими микросборками», — заключил руководитель концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее также в рамках форума замглавы концерна Михаил Ненюков отмечал, что сейчас «Калашников» испытывает проблемы со сбытом гражданского оружия в России. В «тяжелейшей» ситуации на рынке необходимо не только продавать изделия, но и находить новые площадки сбыта продукции. Он добавил, что с аналогичными проблемами сталкивается также дочерняя структура концерна — Ижевский механический завод. Эта ситуация связана с ограничениями, которые распространяются на реализацию и продажу гражданского оружия.