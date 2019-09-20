Киев, 20 сентября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не ведёт переговоры с украинскими властями по поводу возврата национализированного «Приватбанка». Об этом он заявил 20 сентября в эфире телеканала «Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведётся», — рассказал бизнесмен.

Коломойский подчеркнул, что не перестанет предъявлять требования украинскому государству, которое является нынешним владельцем банка.

«Мы не отстанем от нового собственника «Приватбанка»… Я хотел бы уточнить — нас интересует «Приватбанк», но если процесс урегулирования такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продаётся и всё покупается», — подчеркнул он.

Как сообщало издание Financial Times, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук положительно оценил перспективы компромисса с Коломойским, однако позже он опроверг свои собственные слова, обвинив издание в манипуляциях.