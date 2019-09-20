Москва, 20 сентября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Сенатор от исполнительной власти Татарии Олег Морозов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Олегом Морозовым. 16 мая 2000 года, Москва

Морозов награжден за «большой вклад в развитие парламентаризма», активную деятельность в области законотворчества и многолетний добросовестный труд.

Также ордена удостоены сенаторы Любовь Глебова, представляющая исполнительный орган власти Удмуртии, и Виктор Озеров от законодательного органа власти Хабаровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября депутаты Госсовета Татарии выбрали своим представителем в Совет Федерации Геннадия Емельянова. Он сменил сенатора Ильдуса Ахметзянова.