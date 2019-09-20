Ашхабад, 20 сентября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о принятии в гражданство Туркмении 863 человек, постоянно проживающих на территории страны и не имеющих гражданства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Туркменский лидер поручил руководству министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и миграционной службы в течение месяца обеспечить паспортами новых граждан, оказать им помощь с трудоустройством и приобретением жилья.

Также президент поручил профильным ведомствам и государственным органам продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, желающих стать гражданами Туркмении.